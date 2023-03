Nova associação ARTE toma hoje posse para "um conceito de futuro para o mundo teatro e espectáculo"

Tomam hoje posse os órgãos sociais da ARTE, Associação Regional de Teatro e Espetáculos, numa cerimónia que terá lugar na Reitoria da Universidade da Madeira, ao Colégio dos Jesuítas, Pátio 1 na Sala dos Atos (Rua dos Ferreiros), pelas 17h00.

De acordo com nota assinada por João Mário Bettencourt de Freitas, "os novos Órgãos Sociais que vão assumir os destinos desta Associação para o Quadriénio de 2023 a 2026 em prol da Arte do Teatro e da Cultura na Região Autónoma da Madeira", pretendem que esta, "com as propostas que vai apresentar e no que diz respeito aos vários Projetos que a ARTE tem em carteira para uma nova e atualizada visão, pretende ser Agregadora, Conciliadora e Mediadora com base em um conceito de futuro para o mundo do Teatro e do universo do Espetáculo na Região Autónoma da Madeira".

Diz mais, que "esta, que ora Renasce das Cinzas tal como a FÊNIX, vem assim metafórica e simbolicamente fazer (Re)nascer o Espírito Associativo na procura de Agregar Ideias, Propostas e Projetos com pessoas, grupos e companhias ligadas direta e indiretamente ao Teatro, somando vontades iguais e respeitando as demais diferenças, pois só assim, 'Somos iguais na diferença e é isso que nos torna humanos e maravilhosos', na Vida nas Artes e na Cultura", almeja.