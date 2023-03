Renaturalização da Marina do Lugar de Baixo apontada para o final de Maio

Os estudos já estão todos concluídos, o projecto já foi ultimado e o concurso para a empreitada de renaturalização da zona da Marina do Lugar de Baixo deverá ser lançado em breve, devendo as obras ir para o terreno em Abril.

Se tudo correr como previsto, a Sociedade de Desenvolvimento Ponta do Oeste, nas palavras da sua presidente, estima ter o processo concluído no final de Maio, de modo a disponibilizar uma zona de praia à população ainda no Verão deste ano.

Na apresentação do projecto, feita esta tarde no Laboratório Regional de Engenharia Civil, Nivalda Gonçalves apontou um custo na ordem dos 200 mil euros.

Coube a Pimenta de França explicar os estudos que foram desenvolvidos e a solução técnica adoptada, que passa, essencialmente por manter o molhe tal como está e demolir o que resta do edifício da antiga marina.

O presidente do LREC considera "contraproducente" qualquer intervenção no molhe, já que os estudos de projecção realizados apontam para que em mais de 90% dos dias do ano a zona balnear possa ser utilizada, cenário que não é possível se o molhe for rebaixado, conforme asseguram os estudos.

Na escarpa, que também não será intervencionada, será criada uma barreira a cerca de 40 metros da sua base, de modo a conferir segurança aos utilizadores do espaço.

Pimenta se França, embora não conheça os estudos do projecto de base, onde foram aplicados mais de 100 milhões de euros ao longo dos últimos anos, refere que terão sido cometidos erros de cálculo em relação aos estudos de mar, muito por força dos dados insuficientes que foram usados na altura. Com os conhecimentos que hoje existem, certamente o desenrolar da situação teria sido outro.