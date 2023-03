Sofia Escobar e Miguel Sousa Tavares entre as atracções da Feira do Livro

A 49. Feira do Livro do Funchal contará com a cantora Sofia Escobar e o escritor e jornalista Miguel de Sousa Tavares entre as atracções da edição este ano.

O evento decorre entre os dias 24 de Março e 2 de Abril, na Placa Central da Avenida Arriaga.

Feira do Livro dedicada ao teatro e Natália Correia A 49. edição da Feira do Livro do Funchal irá decorrer entre 24 de Março e 2 de Abril, na Placa Central da Avenida Arriaga.

A abertura contará com a presença do ministro da Cultura.

O evento foi apresentado, esta manhã, no salão nobre da Câmara Municipal do Funchal.