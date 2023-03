Rui Barreto marcará presença na cerimónia do 'SI Funcionamento Transportes'

O secretário regional de Economia, Rui Barreto, vai estar amanhã, 23 de Março, às 11 horas, na cerimónia de entrega de pagamentos das candidaturas aprovadas ao abrigo do ‘SI Funcionamento Transportes’. Na cerimónia de amanhã serão pagos 29 projectos aprovados, que representam 3,6 milhões de euros de despesa pública, com cofinanciamento FEDER.

No mesmo local, o governante fará a apresentação do programa ‘Apoiar + Liquidez’, que será operacionalizado pela Secretaria Regional da Economia, através do Instituto de Desenvolvimento Empresarial, IP-RAM, tendo sido reservado para o efeito um envelope financeiro na ordem dos 4,2 milhões de euros.