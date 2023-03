SEDES evoca Comendador Rui Nabeiro

"É com profundo pesar e consternação que a SEDES – Associação para o Desenvolvimento Económico e Social - recebe a notícia do falecimento do Comendador Rui Nabeiro", pode ler-se na nota de pesar remetida ao final desta manhã às redacções. Álvaro Beleza, presidente da SEDES, evoca assim empresário Rui Nabeiro, que morreu hoje aos 91 anos, vítima de doença, no Hospital da Luz, em Lisboa.

O país perde um grande homem, um grande empresário e uma personalidade ímpar e consensual da nossa sociedade e da nossa história. Deixa-nos um humanista, um homem de valores e convicções, com um enorme sentido de responsabilidade social. A sua obra e a sua vida são o seu maior legado. O Comendador Rui Nabeiro é um exemplo para o país Álvaro Beleza, presidente da SEDES

Empreendedor e empresário, Rui Nabeiro, foi fundador do Grupo Nabeiro - Delta Cafés, um grupo empresarial que hoje lidera o mercado dos cafés em Portugal.

Foi, por duas vezes, nomeado presidente da Câmara Municipal de Campo Maior (em 1962 e 1972). Voltaria a exercer o cargo em 1977, sendo reeleito duas vezes, até 1986.

Mário Soares, então Presidente da República, atribuiu-lhe o grau de comendador da Ordem Civil do Mérito Agrícola, Industrial e Comercial Classe Industrial e Jorge Sampaio distinguiu-o como comendador da Ordem do Infante D. Henrique.