Rui Barreto vai ser o número dois da lista da coligação PSD/CDS nas próximas eleições

Em entrevista à Antena 1 Madeira, o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, explica que o actual secretário regional da Economia e líder regional do CDS, Rui Barreto, será o número 2 da lista da coligação PSD/CDS nas próximas eleições legislativas regionais.

É natural que isto aconteça até para darmos um sinal de união entre os dois partidos. As pessoas têm uma percepção, que eu acho que é uma percepção positiva até pelas sondagens, que o Governo tem governado bem, que tem enfrentado os problemas, tem garantido estabilidade e confiança e previsibilidade nas suas políticas e isto é muito positivo. Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional.

Ainda na entrevista, Albuquerque refere que os autarcas sociais-democratas que cumprem o último mandato podem também fazer parte da lista de candidatos.

Foi ainda adiantado que ambos os partidos estão a preparar as propostas que serão apresentadas aos eleitores no programa conjunto, contudo ainda assim o presidente do GR não adianta se está será a sua última candidatura em eleições regionais.

A minha perspectiva é ser a última vez, mas eu nunca digo isso nem vou dizer porque quando eu disser que quero ir embora, eu vou dizer, mas de véspera. Porque isto depois aumenta instabilidades, portanto não lhe vou dizer que é a última vez. Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional.

Por agora, a vontade de Albuquerque é “ganhar as eleições e fazer o possível para continuar a governar bem a Região”.