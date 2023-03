A manchete do DIÁRIO desta quarta-feira revela que apenas 14% dos crimes contra animais chegam à justiça. PSP e GNR receberam 216 queixas dos madeirenses nos últimos 4 anos, mas só uma ínfima parte foi remetida para tribunal.

A mancha fotográfica vai para o Mercado, com o título ‘porto cheio não animou comércio’. Feirantes do Mercado dos Lavradores pouco venderam, apesar dos mais de 8 mil turistas de cruzeiro que ontem chegaram ao Funchal. Disparidade de preços nas frutas exóticas e falta de papel higiénico nas instalações sanitárias penalizam negócio.

Outros temas em destaque na primeira página:

Feiticeiro da Calheta inicia volta ao mundo a partir do Havai. Projecto de divulgação da cultura madeirense envolve meia centena de ‘embaixadores’.

Praia em vez de marina no Lugar de Baixo. Renaturalização avança em Abril por 200 mil euros, após plano falhado ter custado 100 milhões.

Mercado de Inverno não estancou crise do Marítimo. Janeiro de 2023 trouxe sete caras novas ao plantel, mas foram 11 as saídas.

Há mais assuntos para ler na edição impressa do seu DIÁRIO de Notícias. Pode também acompanhar toda a actualidade informativa, ao longo do dia, através do www.dnoticias.pt e nas redes sociais. Acompanhe também a TSF-Madeira, sintonizando a frequência 100 FM.