Vem aí o Dia do Estudante

O Estudante é a razão da existência das instituições de ensino, mas também de uma sociedade estruturada, equilibrada, tecnológica, desenvolvida e integradora.

Ao longo dos anos a UMa tem tomado iniciativas para apoiar os seus alunos, pois, quer do ponto de vista financeiro quer da integração, a transição para o ensino superior comporta mais exigências ao estudante e à sua família.

No início do ano letivo a UMa e a AAUMa, através do Diretor de Curso e do Estudante Embaixador do Curso, desenvolvem atividades conducentes à integração dos nossos estudantes. O apoio na UMa também contempla bolsas de alimentação, criadas pela Associação de Estudantes (AAUMa) e apoiadas pela Reitoria.

Na vertente social implementámos a possibilidade de pagamento da propina em 10 prestações.

Criámos um Fundo de Apoio de Emergência (FAE) para acudir a situações urgentes excecionais dos estudantes e para conceder-lhes Bolsa de Estudos, quando a família se encontra em carência económica, o estudante não reúne condições para receber bolsa de estudos da Direção-Geral do Ensino Superior (DGES), ou bolsa de outros patrocinadores e cumpre os requisitos do regulamento do FAE. Para o FAE também contribuem algumas instituições privadas, ao abrigo do mecenato e, deste modo, tem sido possível ajudar financeiramente, anualmente, cerca de 80 estudantes, embora não cubra todos os necessitados.

Desde 2009, a UMa criou o Serviço de Psicologia, que apoia os estudantes através de Workshops de desenvolvimento de competências, de sessões individuais, de consultas de psicologia gratuitas, quando necessário, e por vontade dos estudantes. Em 2022, este Serviço ganhou um projeto e através do mesmo, recrutou mais de 40 estudantes voluntários, os “embaixadores de saúde mental”, que dinamizam, com o apoio de docentes e não docentes, múltiplas atividades de lazer.

Premiar o mérito é fundamental como recompensa pelo trabalho desenvolvido, mas também porque é motivador para um prosseguimento de resultados de excelência. Assim, a UMa, anualmente, para além das distinções ALUMNI e das bolsas de mérito da DGES, atribui um certificado ao diplomado com classificação final mais elevada de cada licenciatura e de cada mestrado e, nas áreas Engenharia e no Design possui protocolos com instituições que atribuem prémios monetários e certificados de mérito.

No Dia do Estudante, 24 de março, em parceria com a CMF e a AARAM ocorrerá a III Edição “UMa corrida pela Vida”. O valor, simbólico da inscrição, 2€, através da página da AARAM, irá reverter para reforçar o FAE. Precisamos de muitas inscrições para ajudarmos estudantes!