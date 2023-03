Fundo de apoio e Provedoria do Estudante do Ensino Secundário entre as ambições das associações jovens

O Movimento Associativo Jovem na Região carece de maior desburocratização dos processos, acompanhamento mais próximo dos jovens aquando do arranque dos mandatos associativos e da adaptação, à Região, da Lei do Associativismo Juvenil, criando-se, neste âmbito, um Fundo de apoio de intervenção imediata às Associações, gerido ou em parceria com a DRJ. Estas foram as ideias deixadas na reunião 'Compromisso 2030', promovida pelo PSD, e que escutou algumas associações.

Bruno Melim, coordenador do 'Compromisso 2030' na área da Juventude, explicou que foi também abordada a criação de uma Provedoria do Estudante do Ensino Secundário, “à semelhança do que já ocorre nos diferentes estabelecimentos do Ensino Superior, mas de carácter regional, como forma de ampliar a afirmação dos temas ligados ao acompanhamento e inserção do jovem no seio da comunidade académica”.

O social-democrata considera serem ideias fundamentais para o futuro e que permitem reforçar a condição do jovem nas suas diferentes vertentes e potenciar uma sociedade mais participativa e civicamente mais desperta para os desafios próprios do tempo em que vivemos.

“Sabendo da importância que a escola assume no papel da formação cívica dos alunos, foi intenção do nosso projecto ouvir os representantes das diferentes Associações de Estudantes e projectos promovidos por alunos como forma de perceber de que forma pode a participação cívica ser incrementada”, refere, para quem o Movimento Associativo estudantil vive, hoje, “um momento de progressivo aumento de participação” registando-se, ano para ano, a reativação de mecanismos de representação dos alunos na comunidade escolar.

Num balanço sobre o momento associativo na Região, nota do PSD refere que os presentes foram unânimes em caracterizar a “enorme disponibilidade” por parte dos serviços da Direção Regional de Juventude na construção de respostas e na resolução de problemas, destacando “uma relação ágil com as entidades do sector e uma cooperação permanente entre todos os intervenientes”.