10 animais terão novo lar devido à campanha de adopção do Canil Vasco Gil

Entre os dias 6 e 20 de Março decorreu nos centros comerciais La Vie, Fórum e Madeira Shopping, a primeira campanha de adopção de animais do Canil do Vasco Gil de 2023, promovida pela Unidade do Bem-Estar Animal da Câmara Municipal do Funchal (CMF). No total foram adoptados 10 animais.

Estiveram, em exposição, com imagens dos animais, em tamanho quase real, acompanhadas por um texto sobre a sua história e caraterísticas, um total de 65 animais, 48 cães e 17 gatos, cuja vida, até à data, era passada numa jaula do Canil do Vasco Gil. Como resultado desta exposição um total de 10 animais, 6 cães e 4 gatos ganham um novo lar.

A autarquia considera "muito positiva a iniciativa realizada com o apoio fundamental dos centros comerciais", notando-se, neste período, um aumento significativo no número de contactos telefónicos, visitas ao canil e às instalações da Causa Animal, na Rua da Alegria, bem como o interesse pelos animais em exposição e a procura por outros que ainda permanecem no canil, explica nota enviada.

A concluir, a CMF "agradece a todos os adoptantes, visitantes e intervenientes, neste processo".