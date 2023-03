Obra no ribeiro da Achada vem garantir "uma maior acessibilidade ao centro" do Curral das Freiras

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visitou esta manhã o Ribeiro da Achada, no Curral das Freiras, que foi alvo de uma empreitada regularização e canalização, num investimento que ascendeu a 1,4 milhões de euros.

Esta zona foi completamente devastada aquando do 20 de Fevereiro e esta obra de canalização deste ribeiro, que é muito perigoso, foi arranjado com muralhas e com um conjunto de estruturas para diminuir a força das águas. Aproveitamos também para reformular um arruamento com acessibilidade automóvel, que vem também garantir ao Curral das Freiras, uma melhor acessibilidade ao centro. Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional

Ver Galeria Fotos Miguel Espada/ASPRESS

O governante explicou que foi uma obra inserida na Lei de ;eios e, à semelhança da Talude do Cumeal, é uma "obra essencial" para garantir a segurança das pessoas e das habitações. "Neste momento, pensamos que esta obra corresponde aquilo que são as expectativas e esperanças e, sobretudo, as preocupações dos residentes aqui do Curral das Freiras", frisou.