Vegetação na escarpa da Fajã das Galinhas dificulta trabalho dos rocheiros

O secretário regional de Equipamentos e Infraestruturas deslocou-se hoje à Fajã das Galinhas para acompanhar os trabalhos que estão a ser realizados na sequência da derrocada que causou três feridos e danos materiais na manhã desta quinta-feira.

Pedro Fino garantiu que o Governo, juntamente com a Câmara Municipal de Câmara de Lobos, está a trabalhar no sentido de conferir a máxima segurança possível neste local, de forma a restabelecer a normalidade.

“Neste momento estamos com uma equipa de rocheiros da Direcção Regional de Estradas no local da derrocada, onde esta equipa irá provocar a queda do material rochoso que se encontra instável no talude”, explicou.

O governante disse ainda que a escarpa tem muita vegetação, o que está a dificultar os trabalhos, “pois não se consegue identificar bem as zonas de instabilidade”.

O Laboratório Regional de Engenharia Civil também esteve no local para avaliar tecnicamente as soluções, em parceria com a Protecção Civil Municipal e a equipa dos rocheiros.