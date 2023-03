Jardim queria ir à comissão de inquérito para dizer "quem é" Sérgio Marques

Alberto João Jardim queria ser ouvido na comissão de inquérito sobre 'obras falsas' e favorecimento de grupos empresariais, que decorre no parlamento regional.

Esta noite, em declarações à RTP-Madeira, o ex-presidente do Governo Regional foi particularmente duro nas críticas a Sérgio Marques que motivou o requerimento do PS para a constituição da comissão de inquérito, depois de uma entrevista do DN/Lisboa em que disse que houver "obras inventadas" para favorecer grupos económicos e que esses mesmos grupos foram responsáveis pelo seu afastamento do governo regional e de Eduardo Jesus, em 2017.

"O homem não presta e está tudo dito", afirmou Jardim que no entanto diz que os social-democratas não devem ser "anjolas".

O ex-governante acusou Sérgio Marques de incoerência, ao procurar "baralhar" opinião com factos, nas declarações à comissão de inquérito em que esperava ser ouvido.

Alberto João Jardim queria ir +a comissão dizer porque é que Sérgio Marques "andou em tantos grupos económicos" e admite que possa ter sido pelas "indemnizações".

Também não compreende como é que o ex-secretário regional e ex-deputado "mete uma faca nas costas" de Miguel Albuquerque, em ano de eleições. Albuquerque que, diz, "foi uma padrinho", um "protector" de Sérgio Marques.