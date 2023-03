Bombeiros da Calheta tentam resgatar vítima de queda no Caminho Real do Paul do Mar

A equipa de resgate e montanha dos Bombeiros Voluntários da Calheta encontra-se, neste momento, a tentar socorrer um indivíduo que sofreu uma queda enquanto percorria o Caminho Real do Paul do Mar, vereda que liga a freguesia dos Prazeres à localidade piscatória no sudoeste da ilha da Madeira.

O alerta foi dado pelas 19h29, tendo sido mobilizados para o terreno quatro viaturas e 17 operacionais daquela corporação.

De acordo com o chefe dos Bombeiros, pouco antes das 22 horas, a equipa de resgate encontrava-se a pouca distância do local do incidente.

Para já, ainda não há mais informações sobre a vítima.