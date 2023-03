Obras motivam alterações rodoviárias em vários arruamentos do Funchal

A Câmara Municipal do Funchal informa que, na sequência da empreitada municipal de 'Controlo e monitorização de fugas nas redes de águas associadas ao sistema de telegestão existente no Concelho do Funchal - 2ª Fase', torna-se necessário proceder à prorrogação dos constrangimentos rodoviários em vários nos arruamentos até ao dia 31 de Março.

São eles: Interrupcção da circulação rodoviária com proibição de estacionamento na Rua Professor Bettencourt Rodrigues; Rua Comendador César Fernandes Rosa; Travessa do Ribeiro Canavial; Travessa da Casa Branca e no Caminho da Longueira; condicionamento da circulação rodoviária com proibição de estacionamento no Caminho da Ribeira Grande; Rua do Campo do Andorinha e no Caminho da Corujeira.