Gonçalo Aguiar diz que Álvaro Beleza "desconhece realidade social da Região"

"O PS-Madeira considera inaceitáveis as declarações ontem proferidas pelo presidente da Associação para o Desenvolvimento Económico e Social (SEDES), as quais revelam um profundo desconhecimento sobre a realidade social na Região".

É desta forma que os socialistas reagem aos "despropositados" elogios de Álvaro Beleza aos sucessivos Governos Regionais, ontem, aquando da inauguração das instalações da SEDES, dá conta um comunicado de imprensa do partido.

De acordo com o secretário-geral do PS-Madeira, citado na mesma nota, "as afirmações daquele responsável associativo não correspondem, minimamente, à realidade que se vive na Região".

“À conta da governação irresponsável do PSD, à qual nos últimos quatro anos se juntou o CDS, a Madeira é a região do país com a mais alta taxa de risco de pobreza e exclusão social (29,6%)”, sustenta Gonçalo Aguiar, indicando que "nesta situação se encontram mais de 74 mil madeirenses".

O dirigente socialista destaca ainda "o facto de a Madeira ter o mais baixo rendimento médio do país e de, como foi recentemente divulgado pela própria Rede Europeia Anti-Pobreza, cerca de um quarto dos madeirenses serem obrigados a viver com 551 euros mensais, situação que foi arrogantemente desvalorizada pelo próprio presidente do Governo".

"O mesmo Governo Regional que se tem revelado incapaz de criar oportunidades para fixar os jovens e que levou a que, na última década, a Madeira tenha perdido cerca de 17 mil pessoas para a emigração", insiste o dirigente do PS-Madeira.

Gonçalo Aguiar aponta igualmente baterias ao "despesismo irresponsável da governação social-democrata", cujo reflexo mais evidente - nota - "são dezenas de obras inúteis e que custaram milhões e milhões de euros do erário público, na base das quais esteve a criação de uma dívida oculta de mais de seis mil milhões de euros, que todos os madeirenses terão de continuar a pagar durante décadas".

“São estas atitudes que merecem os elogios do presidente da SEDES?”, questiona o secretário-geral do PS, dando conta também que, "enquanto milhares de madeirenses vivem na pobreza, o Governo Regional que Álvaro Beleza tanto gaba gasta 33 milhões de euros por ano em tachos para garantir as suas clientelas partidárias”.

“Em que se baseou o presidente da SEDES para fazer tais afirmações?”, pergunta ainda Gonçalo Aguiar, vincando que "a realidade descrita por Álvaro Beleza não tem qualquer correspondência com a difícil situação vivida pelos milhares de madeirenses que estão em dificuldades para pagar o empréstimo ou a renda da casa e, nalguns casos, para pôr comida na mesa".

Os socialistas deixam ainda um convite a Álvaro Beleza para que visite novamente a Madeira, mas saindo da zona turística e a "ir às zonas altas do Funchal e a muitos outros pontos da Região para se inteirar da realidade em que vivem milhares e milhares de madeirenses".