Autonomia é "o grande triunfo da democracia portuguesa", diz Marcelo

A SEDES – Associação para o Desenvolvimento Económico e Social – inaugurou esta tarde as suas instalações no Funchal.

Durante a muito concorrida cerimónia de inauguração, no Funchal, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, considerou que a SEDES na Madeira é um "pólo de futuro".

Antes, na sua intervenção, deixou muitos elogios à Autonomia, “o grande triunfo da democracia portuguesa”, como descreveu o Chefe de Estado.

Estão, também, presentes neste evento, Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional, Ireneu Barreto, Representante da República para a Região, José Manuel Rodrigues, presidente da Assembleia Regional da Madeira, Pedro Calado, presidente da Câmara Municipal do Funchal, Álvaro Beleza, presidente da SEDES e Catarina Castro, Presidente da SEDES Madeira, entre outras personalidades de reconhecimento nacional e regional.

Foto Miguel Espada/ASPRESS

Houve ainda tempo para uma sentida homenagem a João Salgueiro, recentemente falecido, um dos fundadores da associação.

A cerimónia contará ainda com o debate 'Madeirensidade', que tem como principal objetivo promover uma reflexão sobre a identidade da Região Autónoma, numa perspectiva política, económica, social e cultural, e ainda com uma exposição dedicada ao mesmo tema que decorrerá no Salão Nobre da Assembleia Regional da Madeira.