“Não é fácil ser oposição na Madeira” pois o trabalho do Governo é “absolutamente extraordinário”

O presidente da associação SEDES, Álvaro Beleza, fez rasgados elogios aos governos de Miguel Albuquerque e de Alberto João Jardim, qualificando como “absolutamente extraordinário” o trabalho feito nas últimas décadas e apontando como um exemplo para o país.

“A primeira vez que vim à Madeira tinha 12 anos e ver o que se fez na Madeira é extraordinário. Eu, que sou continental, sinto-me orgulhoso da Madeira”, declarou o responsável associativo, esta tarde, no decorrer de uma conferência no parlamento regional, dedicada ao tema ‘Madeirensidade’.

Álvaro Beleza, que é militante socialista, fez questão de dirigir algumas palavras ao líder do PS-Madeira Sérgio Gonçalves, que se encontrava na plateia: “Cumprimento o líder da oposição, porque a qualidade da democracia tem a ver com o respeito pela oposição e pelas minorias. Na Madeira há respeito pelas minorias e pela oposição. Com o desenvolvimento social e económico da Madeira e o sucesso do actual e do anterior Governo, não é fácil ser oposição na Madeira”.