Governo promete obras exteriores na escola do Lombo do Guiné

O presidente do Governo Regional ouviu e registou os pedidos do director da Escola Básica do 1. Ciclo/PE/C do Lombo do Guiné, na freguesia do Arco da Calheta.

E perante as queixas de alguns professores de que, em dias de muita chuva a água entrava nas salas de aula, Miguel Albuquerque comprometer-se em providenciar a reabilitação da cobertura e das caixilharias das janelas e portas daquele estabelecimento de ensino que conta mais de 41 anos e promove ensino para mais se uma centena de alunos, de 14 nacionalidades diferentes.

Depois de ter sido brindado com alguns músicas entoadas pelos alunos da escola, o presidente do Governo retribuiu com a interpretação de um clássico do musical 'Cats' ao piano.

Albuquerque destacou a componente humana deste estabelecimento de ensino, mas também a vanguarda tecnológica que se traduz em quadros interactivos em todas as salas, impressora 3d, tablets e um estudo de música.

Nesse âmbito, o líder do executivo regional prometeu, também, a construção de um estudo maior, nuns terrenos anexos à escola.

Albuquerque, que se fazia acompanhar do secretário regional de Educação, Jorge Carvalho, e do presidente da Câmara Municipal da Calheta, Carlos Teles e demais vereadores, não apontou, contudo, datas para o arranque das intervenções, deixando a nota apenas de que a melhoria da cobertura e do isolamento exterior deveria arrancar no próximo ano.