Cancelado aviso de agitação marítima forte para a Madeira

O aviso de agitação marítima forte que tinha sido emitido ontem para a Madeira, e que estava em vigor até às 18 horas deste sábado, foi cancelado, confirmou a Capitania do Porto do Funchal.

No entanto, apesar do cancelamento a Capitania recomenda aos proprietários e armadores das embarcações que adoptem “as devidas precauções por forma a garantir as respetivas condições de navegabilidade”.