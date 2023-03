Pilotos da AKM marcam presença na primeira prova do Campeonato de Portugal de Karting

Quatro pilotos madeirenses da Associação de Karting da Madeira (AKM), nomeadamente João Dinis, António Santos, Leandre Carvalho e Martim Menezes, os três primeiros na categoria X30 e o segundo na categoria X30 Júnior, marcam presença este fim-de-semana, no kartódromo de Viana do Castelo, para a disputa da primeira prova do Campeonato de Portugal de Karting (CPK).

Depois da participação no Open de Portugal de Karting (OPK), disputado naquela mesma pista a 25 e 26 de Fevereiro e que contou com a presença destes quatro pilotos, para melhor prepararem a prova deste fim-de-semana, os pilotos madeirenses irão certamente estar bem preparados para encarar este primeiro desafio do CPK.

A pista principal do Kartódromo de Viana, que conta com 1.117 metros de perímetro e 9 metros de largura, apresenta três curvas que exigem muita concentração aos pilotos onde, caso a trajectória não for bem executada, pode perder-se muita velocidade e segundos preciosos.

Para além dos pilotos presentes, a Madeira estará também representada por vários treinadores e mecânicos.

A prova tem início no sábado dia 18 de Março, com os Treinos Livres e Cronometrados 1 pela manhã, seguindo-se a Qualificação 1 e a Corrida 1 na parte da tarde. No domingo, manhã será preenchida pelos Treinos Cronometrados 2 e pela Qualificação 2, enquanto a tarde fica reservada para a Corrida 2.