Turista alemã atropelada por uma bicicleta na Avenida do Mar

Uma turista de nacionalidade alemã, com 58 anos, foi atropelada por uma bicicleta junto ao teleférico, na Avenida do Mar, no Funchal.

Com queixas na coluna, a vítima foi imobilizada em plano duro por uma equipa dos Bombeiros Voluntários Madeirenses, que lhe prestaram os primeiros socorros e transportaram-na para o hospital.