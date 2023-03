Luís Gomes é o novo ecónomo diocesano nomeado pelo bispo do Funchal

O Bispo do Funchal acaba de nomear um novo ecónomo diocesano. Trata-se de Luís Lemos Gomes que assumirá o cargo até agora assegurado pelo cónego Manuel Martins.

"Depois de ouvido o parecer do Conselho para os Assuntos Económicos da Diocese e o Colégio dos Consultores, o Bispo do Funchal decidiu nomear ecónomo diocesano o Sr. Luís Manuel Sousa Lemos Gomes", anunciou há pouco a Diocese do Funchal.

Nascido no Funchal a 24 de Abril de 1961, Luís Gomes é casado, com uma filha e com vasta experiência de gestão bancária. Foi membro do Movimento de Estudantes Católicos da Madeira e é actualmente membro de uma Equipa de Nossa Senhora.

A decisão foi tomada depois do cónego Manuel Martins ter pedido de demissão de Vigário Episcopal para a Administração e Património e Ecónomo da Diocese, cargo que tinha assumindo há dois anos e meio, alegando questões de funcionamento interno da Diocese do Funchal com as quais não se identifica.