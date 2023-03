Cónego demite-se por discordar da política de gestão do património da Diocese do Funchal

O cónego Manuel Martins esclarece esta quinta-feira que o seu pedido de demissão de Vigário Episcopal para a Administração e Património e Ecónomo da Diocese, cargo que assume há dois anos e meio, se deveu sobretudo a questões de funcionamento interno da Diocese do Funchal com as quais não se identifica.

Numa nota complementar à comunicação ontem divulgada pelo Paço Episcopal, na qual a Diocese do Funchal informou que o Bispo do Funchal aceita o pedido de demissão, o Cónego Manuel Martins, pároco de São Martinho, veio a terreiro, através da sua página no Facebook, deixar claro os motivos da renúncia.

“O meu pedido de desvinculação deveu-se em parte por motivos pessoais, mas sobretudo por situações internas de funcionamento com as quais eu não me identifico" Cónego Manuel Martins

Compete ao ecónomo diocesano promover as boas práticas de administração em toda a igreja diocesana e gerir a relação com os organismos civis.

Ontem, a Diocese do Funchal informou, num breve comunicado de imprensa, que "o Bispo do Funchal aceitou o pedido de demissão do Ecónomo e Vigário Episcopal para o Património, o Reverendíssimo Sr. Cónego Manuel Martins por motivos pessoais", mas não fez qualquer menção às razões de ordem interna agora conhecidas.

A Diocese do Funchal e o Bispo “agradecem toda a sua dedicação e empenho ao serviço da Igreja Diocesana", informando que o “Sr. Cónego Manuel Martins manterá as suas funções até nova nomeação de Ecónomo", tal como continua a assumir a paróquia de São Martinho.

O cónego Manuel Martins assumiu no dia 4 de setembro de 2020, as funções de Vigário Episcopal para a Administração e Património e Ecónomo da Diocese, para as quais tinha sido nomeado no passado dia 25 de Julho.

A cerimónia de tomada de posse foi presidida pelo bispo diocesano, D. Nuno Brás, e assistida pelo vice-chanceler, cónego João Dias, pelo vigário-geral, cónego Fiel de Sousa, pelo vigário judicial Cónego Marcos Gonçalves, presbíteros e colaboradores da cúria diocesana.

Nessa sessão foi também empossa pároco de São Martinho, para onde transitou proveniente de Machico.