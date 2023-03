Luís Montenegro confia numa maioria absoluta na Madeira

O líder nacional do PSD, Luís Montenegro diz ter “uma confiança muito grande no PSD-Madeira e no dr. Miguel Albuquerque, enquanto presidente do PSD e enquanto presidente do Governo Regional”, razão pela qual conta com “o apoio massivo dos eleitores madeirenses ao trabalho” que tem sido desenvolvido na Região e acredita na conquista de “uma maioria absoluta no Parlamento Regional”.

Palavras proferidas esta tarde, no decorrer de uma visita à Zona Franca da Madeira, no Caniçal.

Luís Montenegro escusou-se a comentar a instabilidade política nos Açores e colocou de parte a possibilidade de essa situação contaminar a Madeira. “A situação da Madeira é contaminada pela capacidade reformista e transformadora do Governo Regional”, acrescentando que, além disso, “a oposição não oferece uma alternativa credível nem consistente”.