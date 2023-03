Centenas celebram Renovamento Carismático na XIII Assembleia Diocesana no Funchal

Decorre neste momento o Renovamento Carismático Católico da XIII Assembleia Diocesana, que reune cerca de 600 fiéis no Centro de Congressos da Madeira.

Sob o lema "Deus é amor, e quem permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele" (I JO 4, 11), o evento conta com a direcçao do padre Delton Filho, vindo directamente do Brasil, sendo um regresso depois de ter participado na IX Assembleia Diocesana do Renovamento Carismático Diocesano do Funchal, em 2017.

Com uma mensagem alegre e centrada no milagre da vida e no pecado dos humanos, e um discurso que capta as atenções, o prelector realça a importância da renovação da fé na época quaresmal.

O evento que decorre durante todo o dia, contará a partir das 11h00 com a presença do Bispo do Funchal, D. Nuno Brás.