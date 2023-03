Lançado concurso público de 1,15 milhões de euros para casas de banho das JMJ

O Governo lançou hoje um concurso público com o preço base de 1,15 milhões de euros para a instalação de 141 blocos modulares de instalações sanitárias para a Jornada Mundial da Juventude (JMJ).

O concurso, hoje publicado em Diário da República, destina-se a aquisição de serviços e bens com montagem e operacionalização de 141 blocos modulares de instalações sanitárias com ligação às redes de esgotos, água e eletricidade para o Parque Tejo/Trancão no âmbito da Jornada Mundial da Juventude 2023, que se realiza em Lisboa entre 01 e 06 de agosto.

A JMJ, considerada o maior acontecimento da Igreja Católica, terá a presença do Papa Francisco e são esperadas cerca de 1,5 milhões de pessoas.