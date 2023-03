Futebol dos milhões e Dia da Mulher em destaque nos jornais

Bom dia. Estas são as capas dos jornais desta quarta-feira, 8 de Março de 2023, Dia da Mulher com várias referências nos jornais nacionais, onde também se destaca o futebol dos milhões, com o Benfica a continuar na Champions.

No Correio da Manhã:

- "Mulher de Medina surge em negócio de aviões. Fazia parte da equipa jurídica que assessorou David Neelman"

- "Operação ruinosa na TAP. Auditoria concluiu que empresa está a pagar 20% acima do preço de mercado"

- "Benfica-Club Brugge (5-1). Glória europeia. Gonçalo dá asas ao sonho"

- "Sporting. Amorim tem plano para derrubar Arsenal"

- "FC Porto. Uribe deixa dragão no final da época"

- "Bispo de Beja, D. João Marcos, quer perdão para padres abusadores"

- "Olhão. Assaltante foge pela janela do tribunal"

- "Artigo de opinião no CM. Ministro promete fixar mais professores"

- "Nascem às 22 semanas. Gémeos-milagre batem recorde"

- "De 62 para 64 anos. Idade da reforma revolta franceses"

- "Crime violento. Dor no funeral de vítima de canibal"

No Público:

- "Padres já estão a deixar comissões da Igreja que vão apoiar vítimas"

- "TAP: Gestores demitidos arriscam-se a multa máxima de 18.360 euros"

- "Champions: Benfica goleia e chega aos 'quartos' pelo segundo ano consecutivo"

- "Um apelo urgente à ação no Dia Internacional das Mulheres: António Guterres alerta para falta de progresso nos direitos das mulheres"

- "Militares: Há mais mortes nos quartéis do que em missões no estrangeiro"

- "Saúde: Hospitais a meio gás na primeira greve de médicos após pandemia"

- "Greve geral: Macron enfrenta mobilização recorde nas ruas contra reforma das pensões em França"

- "Arquitetura: Prémio Pritzker 2023 para o britânico David Chipperfield, um mestre da recuperação"

No Jornal de Notícias:

- "Em cinco anos houve 45 gestores públicos e autarcas condenados por infração financeira"

- "Benfica 5-1 Brugge: Belgas tropeçam em Ramos"

- "Médicos: Greve de dois dias assinala insatisfação com salários e carreiras"

- "Acusação: Falsa psicóloga usou nome de governantes em burla milionária"

- "Igreja: Bispo de Beja sugere perdão para padres abusadores"

- "Lourosa: Creche ilegal fechada por suspeita de maus-tratos"

- "Douro: Aprendem mirandês mas só para falar com avós"

- "Waterboys: Banda de regresso aos palcos portugueses"

No Diário de Notícias:

- "Dia da Mulher: 'A beleza da sensibilidade' por Francisco Simões, pintor e escultor convidado a ilustrar o DN"

- "Tertúlia DN: Debate sobre os Desafios para as Mulheres na Europa em tempo de guerra"

- "Ser feminista no meu país: Embaixadoras em Portugal juntam-se ao DN, no Mosteiro dos Jerónimos, para erguer a voz"

- "Liga dos Campeões: Benfica chega aos quartos-de-final e traz mais 10,6 milhões para os cofres"

No Negócios:

- "Só 10,4% de mulheres são executivas no PSI"

- "Quem é Luís Rodrigues, o novo líder da TAP"

- "Produtividade subiu 4,6%. Ganhos são estruturais?"

- "Capital fresco reforça peso da família EDP na bolsa"

- "Infraestruturas: Galamba quer ANA a investir já no aeroporto de Lisboa"

- "Financiamento: 'Factoring' foi a principal alavanca de crescimento"

- "1.800 pediram apoio para mudar do litoral para o interior"

No O Jogo:

- "Benfica-Brugge 5-1: Águia com ares de tubarão"

- "Kika Nazareth, rosto da Seleção de futebol, diz que é em campo que se responde ao preconceito: 'Arrisquem e vejam um jogo...'"

- "FC Porto: Otávio já só tem Deco pela frente"

- "Sporting: Arsenal exige leão 'transcendental'"

- "Braga: 'Banza está destinado a voos ainda maiores'"

No Record:

- "Benfica-Club Brugge (5-1). Cinco estrelas. Águia dá festival goleia e segue em frente na Champions"

- "Sporting. Neto com lugar de estrutura"

- "Empurrão a Otávio. Adjunto de Amorim punido com 34 dias"

- "FC Porto. Uribe ainda nos planos"

- "VAR no clássico de Alvalade. Crítica a Luís Godinho valem multa de 2.295 euros"

- "Chelsea-B. Dortmund (2-0). Ingleses viram eliminatória"

- "Dia da Mulher. Sonhar no feminino. Conheça a visão de Alfredina Silva, Ana Filipa Ribeiro e Dolores Silva"

- "Record juntou três gerações de internacionais portuguesas"

E no A Bola:

- "Benfica-Club Brugge (5-1). Festival! Mais de 60 mil vivem na Luz noite europeia à antiga"

- "Leão espera pontaria afinada de Pedro Gonçalves"

- "FC Porto. Até fim da época Uribe não toma decisões"

- "Chelsea-B. Dortmund (2-0). João Félix e Enzo afastam Guerreiro"