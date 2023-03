Presidente do Galomar solicita mais apoio logístico e financeiro à Câmara Municipal de Santa Cruz

Decorreu ontem mais uma edição dos Galos 'Ouro, onde foram galardoados os atletas que estiveram em evidência na época desportiva anterior e, simultaneamente, celebrado o aniversário da Associação Desportiva Galomar.

Na respetiva cerimónia ocorreu, igualmente, a apresentação dos novos corpos sociais do clube, uma alteração necessária para fazer face ao crescimento e desenvolvimento que o clube apresenta.

"Esta cerimónia dos Galo D' Ouro reflecte o crescimento da família Galomar e é uma das, se não a mais importante, iniciativa que o clube organiza, por ser o único momento do ano onde juntamos todas as modalidades, todos os atletas e todos os técnicos que representam a Associação Desportiva Galomar", começou por referir Ricardo Sardinha, presidente da instituição.

Sobre os novos corpos sociais da associação desportiva, Ricardo Sardinha disse que tinha sido sentida a necessidade de reorganizar-se, uma vez que existiam "elementos que acumulavam várias funções dentro do clube, o que originava a falta de disponibilidade para corresponder às reais necessidades do clube". Assim, com este passo foi possível "equilibrar toda a equipa técnica e de coordenação e estruturar e re-organizar uma equipa de trabalho a nível da direcção do clube."