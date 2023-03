Diversos espaços públicos da cidade recebem 2.ª Maratona das Artes do Conservatório

No próximo dia 18 de Março realiza-se, entre as 10h30 e as 20h00, a 2.ª Maratona das Artes do Conservatório em diversos espaços públicos da cidade, sendo esta uma coprodução entre a Câmara Municipal do Funchal (CMF) e o Conservatório - Escola Profissional das Artes da Madeira, Eng.º Luiz Peter Clode.

Ao longo do dia estão previstos oito concertos, protagonizados por cerca de 100 alunos do Conservatório, em diversos espaços da cidade, naquilo que procura ser uma forma de celebrar as artes e a cultura.

A vice-presidente da autarquia do Funchal enalteceu, durante a apresentação do evento, a coprodução entre as duas entidades, realçando ainda o “trabalho de equipa” dos Departamentos da Cultura e da Economia da CMF, o que evidencia a forma de trabalhar do actual executivo.

Cristina Pedra destacou que este evento das artes, que irá decorrer entre a Rua Fernão de Ornelas até ao Auditório do Jardim Municipal, passando por diversas artérias da cidade, terá um peso significativo na economia local, estimando num dia sem cruzeiros, a passagem de mais de 4 mil e 100 pessoas pelos 8 percursos onde vão decorrer os espectáculos.

A autarca defendeu ainda que “em relação à disseminação entre a valência das artes e a valência da economia, a autarquia aposta numa cidade dinâmica e aberta aos fins-de semana”, sublinhando que compete aos empresários, através dos mecanismos de apoio financeiro ao dispor, optarem pelas melhores medidas.

Uma ideia secundada por Isabel Brasão, directora do departamento de Economia, Turismo e Mercados Municipais que afirmou que a Maratona das Artes vem ao encontro de um dos propósitos da edilidade em criar uma dinâmica mais atrativa no centro da cidade nomeadamente aos fins-de-semana, uma necessidade que é revindicada por alguns empresários no Balcão do Investidor.

Sandra Nóbrega, directora do Departamento da Cultura destacou a importância da Maratona das Artes” por firmar uma mudança de paradigma que a autarquia tem vindo a desenvolver, nomeadamente transformar toda a cidade do Funchal num palco ao ar livre”.

A 2.ª Maratona das Artes do Conservatório, como referiu Carlos Gonçalves, é uma iniciativa que procura divulgar a diversidade de práticas artísticas desta instituição educativa, a maior do país, com cerca de 2 mil alunos.

Compõem a programação deste evento, música tradicional, clássica, barroca, jazz, pop, tango, rumba, entre outros estilos musicais, com momentos performativos cuja duração varia entre 30 e 40 minutos cada. A área do canto também se faz representar em diversos momentos, sendo a programação uma pequena amostra da vasta oferta formativa do Conservatório.

O primeiro concerto da 2.ª Maratona das Artes, inicia-se na Rua Fernão de Ornelas (Largo do Phelps), pelas 10h30, com o Si Que Brade do Conservatório e encerra no Jardim Municipal, pelas 19h00, com a Orquestra de Sopros e solistas do Conservatório. A programação deste certame passa pelo Largo do Chafariz, Praça Colombo (Praça Amarela), Praça da Restauração e Sé do Funchal. Seis espaços públicos que acolhem 8 espetáculos, protagonizados por alunos em formação, numa instituição cuja Missão é “Formar cidadãos para as artes e profissionais de excelência”.

PROGRAMA

10:30 – Rua Fernão de Ornelas | Largo do Phelps – SI QUE BRADE | Professor responsável: Roberto Moritz

12:00 – Sé do Funchal – ESTÚDIO DE MÚSICA ANTIGA | Professor responsável: Giancarlo Mongelli

13:00 – Largo do Chafariz – QUINTETO DE BANDOLINS | Professor responsável: Tiago Lobato

14:00 – Praça Colombo – COMBO JAZZ | Professor responsável: Francisco Andrade

15:00 – Praça da Restauração – QUARTETO DE TUBAS | Professor responsável: Fabien Filipe

16:00 – Rua Fernão de Ornelas | Largo do Phelps – GRUPO DE PERCUSSÃO B | Professor responsável: Rolando Faria

17:00 – Praça da Restauração – ESTÚDIO DE ÓPERA E TEATRO MUSICAL | Professor responsável: Carla Moniz

19:00 – Auditório do Jardim Municipal – ORQUESTRA DE SOPROS E SOLISTAS | Professor responsável: Jorge Garcia