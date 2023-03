Empresas não financeiras superam números pré-pandemia

Os dados hoje revelados pela Direcção Regional de Estatística (DRE) mostram que, em 2021, a Madeira superou o número de novas empresas não financeiras do ano 2019, período pré-pandémico. "A taxa de natalidade de empresas não financeiras com sede na RAM foi de 14,7%, superior à de 2020 (12,2%) e igual à de 2019 (14,7%). De referir que a taxa de natalidade das empresas individuais (16,5%) é substancialmente superior à das sociedades (11,3%)", aponta aquela entidade.

No período em apreço foram criadas 4.367 destas empresas na Região, representando um crescimento de 24,7% do que em 2020 e mais 3,7%, quando comparando com o ano de 2019.

Com estas novas empresas surgiram 5.096 postos de trabalho e foram gerados 80,5 milhões de euros de volume de negócios. "Nas empresas, a taxa de criação de emprego, dada pelo quociente entre o pessoal ao serviço nos nascimentos e o total de pessoal ao serviço, foi de 6,0% em 2021, superior à taxa do ano precedente em 0,9 p.p. e inferior em 0,2 p.p. face a 2019", refere a DRE.

Segundo a mesma fonte, a um horizonte de cinco anos, apenas 35,8% das novas empresas sobrevivem. "No que diz respeito à sobrevivência de empresas, é de notar que 75,2% das empresas nascidas em 2020 mantinham-se activas em 2021. Para as nascidas em 2019, esse rácio era de 59,3%, descendo para os 50,3% no caso das criadas em 2018. A taxa de sobrevivência das empresas não financeiras a 5 anos (ou seja, para as nascidas em 2016) era de 35,8%", refere a informação divulgada hoje.

"No ano de 2021, estima-se que tenha ocorrido a morte de 3.447 empresas (-2,3% face a 2020 e +2,7% em comparação com 2019), o que conduziu à destruição de 3.705 (-11,4% e -6,4%) postos de trabalho e menos 39,8 milhões de euros de volume de negócios (-30,7% e -13,0%), respetivamente", acrescentam.