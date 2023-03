Pedro Calado elogia organização do ‘Basquetebol na Cidade’

“Nós não temos qualquer limite de apoio financeiro ou logístico destinado à realização de eventos quer desportivos, culturais, musicais ou noutra área, porque queremos uma cidade mais atractiva e dinâmica e, ao mesmo tempo, promover qualidade de vida a todas as pessoas”. Esta foi a mensagem deixada pelo presidente da Câmara Municipal do Funchal no último dia do evento ‘Basquetebol na Cidade’ que decorre, na Praça do Povo, desde o passado dia 4.

Pedro Calado destacou a importância de trazer o desporto para o meio da cidade em benefício dos jovens, realçando todo o trabalho positivo feito pelas várias entidades envolvidas num evento de valor acrescentado em termos turísticos e para o comércio.

O autarca enalteceu ainda a “visão estratégica” do Governo Regional, nos últimos anos, quer na formação, quer na construção de infraestruturas que hoje têm beneficiado e incentivado os ”nossos jovens” à prática do desporto nas mais diversas modalidades, um investimento que, na sua opinião, permite trazer à região grandes eventos, nacionais e internacionais.

O ‘Basquetebol na Cidade’ que contou com o apoio da CMF, incluiu jogos do Circuito 3x3 ABM, Campeonato Nacional Universitário 3x3 e Torneio Escolar 3x3, numa organização do Desporto Escolar da Madeira, a Associação de Basquetebol da Madeira e a Federação Académica do Desporto Universitário, entre outras entidades.