Banana da Madeira presente na Meia Maratona de Lisboa

Entre 9 e 12 de Março, a banana da Madeira volta a marcar presença na 32.ª edição da Meia Maratona de Lisboa.

A Meia Maratona de Lisboa é uma das cinco melhores meias-maratonas do mundo, integrando o actual circuito internacional das 'Super Halfs', a par com as de Cardiff, Copenhaga, Praga e Valência, provas que possibilitam percursos únicos em cidades históricas e, em simultâneo, promovendo a consciencialização ambiental entre todos os participantes e acompanhantes.

O evento, além da prova principal, integra outras provas associadas, com percursos mais curtos: 10K, 7K, possibilitando assim uma melhor experiência, ao ritmo e potencial de cada um dos mais de 30.000 atletas, sendo assim um dos eventos desportivos a decorrer em Portugal com mais participantes.

Os primeiros três dias desta prova serão dedicados à feira desportiva e secretariado, a decorrer junto ao Centro Cultural de Belém, onde será promovido um contacto directo com os atletas, os benefícios e a energia natural que esta fruta tem para oferecer.

Segundo nota enviada, às 10h05, na Praça das Portagens da Ponte 25 de Abril, será dado o tiro de partida da mítica prova, tendo os atletas pela frente um percurso de 21K de distância, que conta com várias zonas de abastecimentos onde a banana "revitalizará a energia dos participantes. A prova termina no coração de Lisboa, com a meta em frente ao Mosteiro dos Jerónimos".

É de realçar que dois atletas madeirenses - Sérgio Jesus, que na Meia Maratona do Funchal 2023 foi o segundo melhor português da geral, e Amândio Correia, que, na última edição da Meia Maratona de Lisboa, foi o terceiro melhor português, e conquistou o primeiro lugar do seu escalão etário - vão participar na prova com o objectivo de alcançar o top 3 dos melhores portugueses na prova rainha.

Para Artur Lima, gerente da Gesba, “a associação da marca da Banana da Madeira ao atletismo é fundamental para a promoção e aumento de notoriedade da marca, especialmente numa prova de nível internacional, como é a Meia Maratona de Lisboa".