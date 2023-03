'Bem... a Poesia' promove eventos mensais em vários espaços culturais do Funchal

Dez tertúlias distribuídas ao longo do ano e realizadas em vários equipamentos culturais. É essa a proposta da iniciativa 'Bem... a Poesia', organizada por Jorge Ribeiro de Castro e que arranca já no dia 18 de Março no Teatro Municipal Baltazar Dias. O evento passa também pela Biblioteca Municipal do Funchal, o Museu a Cidade do Açúcar, o Museu Henrique e Francisco Franco e a Estação do Monte.

"O evento foi criado no mês de dezembro de 2013 com o intuito de permitir ao público em geral, ler e declamar textos poéticos de autores conhecidos e desconhecidos", refere nota do Teatro enviada à imprensa. Mais explica que este projecto surgiu no 'Espaço 116', onde Jorge Ribeiro de Castro é um dos quatro administradores do local. Segundo o autor, um dos pontos mais importantes é focado na importância de dar voz ao que está escrito, possivelmente com introdução ao texto, com referência ao porquê de o quererem declamar.

Jorge Ribeiro de Castro dedicou-se à escrita de histórias e textos poéticos desde os seus 21 anos. Em 1996, o artista começou a colaborar periodicamente com diversas revistas amadoras a nível de artigos, entrevistas a bandas, críticas a cds, contos e poemas. Actualmente, é colaborador da 'Versus Magazine' e faz parte do grupo artístico 'Mad Space Invaders'.

O evento é de participação livre e cada sessão decorre entre as 18 e as 20 horas.



Programa

Teatro Municipal Baltazar Dias

18 de Março

22 de Abril



Biblioteca Municipal do Funchal

20 de Maio

2 de Junho

Museu A Cidade do Açúcar

15 de Julho

19 de Agosto

Museu Henrique e Francisco Franco

16 de Setembro

21 de Outubro

Estação do Monte

18 Novembro

16 de Dezembro