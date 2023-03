Secretaria de Estado das Comunidades acompanha "situação delicada" em torno de sequestro de emigrantes

A Secretaria de Estado das Comunidades acaba de informar o DIÁRIO que está preocupada com a "situação delicada" em torno do sequestro de dois emigrantes portugueses, um deles madeirense, radicado na África do Sul.

Conforme revelou o DIÁRIO, esta terça-feira, na plataforma digital, o crime aconteceu no passado sábado por assaltantes armados nos arredores de Joanesburgo (capital económica do país).

Emigrante na África do Sul sequestrado para extorsão Dois emigrantes portugueses, um deles madeirense, radicado na África do Sul, foram sequestrados no passado sábado por assaltantes armados nos arredores de Joanesburgo (capital económica do país).

Aquele organismo não adianta pormenores sobre este acto criminoso.

Ao que tudo indica trata-se de uma tentativa de extorsão por parte dos ladrões envolvidos neste acto violento e criminoso que já está a deixar a comunidade portuguesa perplexa e extremamente preocupada face à violência e actuação dos criminosos.