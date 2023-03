Secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros vai estar na Madeira segunda-feira

O Secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros, André Moz Caldas, vai estar na Madeira, na próxima segunda-feira, dia 6 de Março, para presidir à 2.ª Assembleia Participativa, no âmbito dos Objectivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

O evento, organizado em conjunto com o Governo Regional, e que contará ainda com a participação da Ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, decorrerá pelas 10 horas, no Museu da Imprensa da Madeira, em Câmara de Lobos.

Integrada num périplo que percorrerá o país até final do mês de Março para a recolha de contributos tendo em vista a elaboração do Relatório Voluntário Nacional 2023 sobre a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, esta segunda sessão abordará o tema 'Proteger a Vida Terrestre'.

Na parte da tarde, no contexto deste projecto, André Moz Caldas faz uma visita à Floresta Laurissilva, nomeadamente ao Rabaçal, pelas 15h30.