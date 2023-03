Emigrante na África do Sul sequestrado para extorsão

Dois emigrantes portugueses, um deles madeirense, radicado na África do Sul, foram sequestrados no passado sábado por assaltantes armados nos arredores de Joanesburgo (capital económica do país).

O crime, conhecido por ‘carjacking’, foi cometido quando ambos estavam dentro da viatura que conduziam e se dirigiam para casa, revelou fonte da família.

Ao que tudo indica trata-se de uma tentativa de extorsão por parte dos ladrões envolvidos neste acto violento e criminoso que já está a deixar a comunidade portuguesa perplexa e extremamente preocupada face à violência e actuação dos meliantes.

Embora a informação ainda seja muito escassa, preservando-se a identidade dos emigrantes por questões de segurança, sabe-se que os dois cidadãos lusos foram coagidos a entrarem num automóvel desconhecendo-se, para já, o paradeiro de ambos.