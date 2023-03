Secretaria regional do Ambiente investe 13 milhões na ilha dourada

A Secretária Regional do Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas, Susana Prada, esteve esta terça feira, no Porto Santo para uma visita de trabalho.

A governante visitou as obras para o futuro Parque Urbano do Porto Santo, procedeu à entrega de composto pela ARM, e por fim visitou as obras nas redes de abastecimento de água do Porto Santo.

Investimento de 13 milhões

No que respeita às obras nas redes de abastecimento de águas na ilha dourada, a governante salientou: “Como é obvio se não devemos desperdiçar água em lado nenhum, muito menos no Porto Santo, se como se verifica que as grandes condutas adutoras estão a aumentar as suas perdas”.

Com o objetivo de diminuir essas mesmas perdas, “e torna-las mais eficientes, até por que sabemos aguas dessalinizada é única fonte de agua potável de qualidade da ilha do Porto Santo, e porque dessalinizar um metro cubico de agua, ou seja, produzir um metro cubico dessalinizada na ilha do Porto Santo, custa 5 vezes mais do que no Funchal”.

Parente esta facto disse a governante, “para não desperdiçar o recurso e dinheiro, vamos investir no programa PPR, 13 milhões de euros para diminuir as perdas de agua no Porto Santo para níveis aceitáveis”.

No que respeita ao futuro parque urbano, onde se situava o antigo parque de campismo, as autoridades realizaram uma visita demorada ás obras que já se iniciaram.

Já arrancaram as obras do futuro parque urbano

Susana Prada disse que o futuro parque (que fica na zona nobre da ilha) vai ter “um parque de estacionamento, com ligação à praia”.

Mas não fica por aqui as novidades, pois a futura infra-estrutura vai ter igualmente, “uma construção em forma de casa de lancha, que será uma cafetaria, vai ter mais árvores e flores, vai ter zonas de sombra onde existirão bancos para as pessoas poderem descansar, um parque infantil, um campo de vólei de praia”.

Este futuro espaço vai ter “água para regar as plantas do parque, água que vai ser reaproveitada, da superfície do parque de estacionamento, a água que cai sobre o parque de estacionamento é aproveitada e vai para dentro de um tanque e depois é água que vai ser utilizada para regar o parque urbano do Porto Santo".