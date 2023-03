Ricardo Franco vai à Austrália para as celebrações do 'Bairro Português – Petersham Festival'

O presidente da Câmara Municipal de Machico, Ricardo Franco, foi convidado pelo Mayor de Inner West - Sydney, Darcy Byrne, para participar nas celebrações denominadas 'Bairro Português – Petersham Festival', que terão lugar no dia 19 de Março, na Austrália.

A autarquia informa que "este evento tem por objectivo celebrar a cultura e a história portuguesas, numa comemoração que contará com a presença de música, dança e gastronomia portuguesas".

"Sendo aquele um município com uma notória presença portuguesa, muita da população natural ou descendente de madeirenses e machiquenses, que lá se instalaram desde os anos 60 do século XX, Ricardo Franco pretende estreitar laços com a diáspora, contactando com a comunidade portuguesa, em especial os nossos conterrâneos oriundos de Machico e da Madeira. Paralelamente, será oportunidade para estabelecer contactos com as entidades consulares portuguesas, bem como com algumas das instituições locais, em especial, organizações ligadas à nossa diáspora", informa a Câmara de Machico.