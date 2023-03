Ricardo Carvalho e Ricardo Pereira integram equipa de Roberto Martínez na selecção

Os antigos internacionais portugueses Ricardo Carvalho e Ricardo Pereira vão integrar a equipa de Roberto Martínez na Selecção Nacional, anunciou hoje a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Ricardo Carvalho, que após terminar a carreira foi adjunto de André Villas-Boas no Marselha, assumirá funções de adjunto, enquanto o ex-guarda-redes assumirá a função de treinador de guarda-redes.

A equipa de Martínez FPF divulga os nomes da equipa que trabalhará na Seleção Nacional A de futebol

Roberto Martínez terá ao seu lado uma equipa com oito colaboradores, que além de Ricardo Carvalho e Ricardo Pereira, incluem: Jesus Seba (departamento de observação), Richard Evans (preparador físico que vai liderar a área de performance), Anthony Barry (que acumulou funções de adjunto do Chelsea e de Martínez da Bélgica), Iñaki Bergara (treino específico de guarda-redes) e Stijn Campo.

Na equipa de Roberto Martínez estará também Bruno Pereira (na FPF desde 2009), que será o responsável pelo departamento de análise e inovação do qual fará também parte Stijn Campo.

"Todos os elementos agora conhecidos vão exercer funções na preparação para os jogos da campanha de qualificação para o Euro’2024", refere a FDP numa publicação divulgada na sua página oficial.

Roberto Martínez, de 49 anos, foi o escolhido pela Federação Portuguesa de Futebol para render Fernando Santos, que abandonou o cargo após o Campeonato do Mundo do Qatar, no qual a seleção nacional alcançou os quartos de final.

Santos estava no comando da equipa desde 2014, tendo conquistado o Euro2016 e a primeira edição da Liga nas Nações.

Martínez passou os últimos seis anos na seleção da Bélgica, tendo sido semifinalista e terceiro classificado no Mundial2018, que decorreu na Rússia.

Antes, o técnico espanhol fez toda a carreia no futebol inglês, em que comandou Everton, Wigan e Swansea City.