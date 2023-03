Chamar Sérgio Marques ou outro ex-governante está nas mãos de Ricardo Lume

O deputado Ricardo Lume (PCP) anunciou, esta tarde, que vai fazer uso do seu direito potestativo de chamar uma personalidade à comissão de inquérito sobre as “obras inventadas” e as ligações entre Governo Regional e os grupos económicos. Segundo o parlamentar comunista, a pessoa que vai indicar para inquirição poderá ser Sérgio Marques, mas também podem ser dois ex-governantes e um actual secretário.

Ricardo Lume anunciou ao presidente da comissão de inquérito, Adolfo Brazão, que até sexta-feira vai indicar a personalidade que pretende ouvir.

O deputado admitiu que o direito potestativo poderá ser usado para chamar Sérgio Marques, cuja inquirição a maioria PSD/CDS “incompreensivelmente chumbou” hoje. Mas também poderá ser usado para ouvir os ex-secretários com a tutela das obras públicas como Santos Costa ou João Cunha e Silva, ou “até mesmo Eduardo Jesus, que foi exonerado e que depois voltou a fazer parte do Governo em 2019 mas curiosamente sem as pastas que eram consideradas mais polémicas, nomeadamente a operação portuária”. “Tudo está em aberto. Iremos analisar, rever todas as audições e ver qual a pessoa que será mais pertinente ouvir neste momento no âmbito desta comissão de inquérito”, explicou.