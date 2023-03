Incoerências

Boa noite!

A Madeira é servida pelo NRP Mondego que não cumpriu uma missão de acompanhamento de um navio russo a norte da ilha de Porto Santo, após 13 militares terem recusado, no sábado à noite, embarcar por razões de segurança.

Para além dos 13 operacionais, que no entender da Marinha, "não cumpriram os seus deveres militares, usurparam funções, competências e responsabilidades não inerentes aos postos e cargos respectivos", o que ficámos a saber é que a Região de mar imenso é servida por um navio de guerra com limitações técnicas mas que "podem operar em modo bastante degradado sem impacto na segurança", uma vez que têm "sistemas muito complexos e muito redundantes".

Estamos esclarecidos, mas nada descansados, quando em tempo de guerra ao largo passa de tudo um pouco, desde droga a armamento.

Uma questão de ritmos

O líder do PS-M, Sérgio Gonçalves, criticou hoje a demora do presidente do Governo Regional em responder às questões feitas no âmbito da comissão de inquérito sobre alegados favorecimentos a grupos económicos. Estranha-se o posicionamento socialista. É que o prazo para a entrega das respostas de Miguel Albuquerque ainda não tinha esgotado, apesar de, pelos vistos, o depoimento já estar pronto. Mas sobretudo porque foi o próprio PS que reclamou da pressa inicial quando ainda andava a pedir papéis. Não se lembram destes reparos?

“Hora de burro!"

O Marítimo emitiu um comunicado em que assume inequivocamente a manifesta incapacidade para organizar jogos de ‘primeira’ no seu estádio. Ao repudiar “os actos lamentáveis ocorridos no jogo de ontem frente ao Benfica”; ao denunciar a ocupação indevida de lugares destinados aos sócios verde-rubro; ao exigir “o devido respeito na sua casa”; ao lamentar “a inoperância da PSP”; ao anunciar que só agora vai solicitar “uma reunião urgente com o Comando Regional da PSP e com a empresa de segurança privada para que sejam tomadas as devidas providências”; e ao admitir que “tem que rever a política de ingressos para determinados jogos” está apenas a fazer um ‘mea culpa’ perante quem paga quotas e não vê os seus direitos acautelados e a revelar um amadorismo inexplicável e impreparação face às contingências ditadas pelo jogo do ano.

Isto para não falar da falta de respeito por todos os que encheram o ‘Vermelhão’ e que quase nada ouviram do prestigiado 'speaker' de serviço, dada a péssima qualidade da instalação sonora; do desconhecimento das regras em vigor no que toca ao que está estipulado para adereços e afins; e do sempre lamentável fundamentalismo que reage mal à diversidade clubística, a liberdade de escolha e o natural benfiquismo de alguns madeirenses.

O Marítimo de futebol paupérrimo não pode perder-se em desculpas quando o tempo urge e é preciso ganhar jogos, mesmo que o ambiente seja adverso, que alguns simpatizantes virem a casaca e que a bola atrapalhe. Custe o que custar, importa não perder o foco.

‘A imagem que fica’

Mais palavras para quê?

‘Mural da estória’

‘Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo’ foi o grande vencedor da noite de óscares e o filme mais premiado com sete estatuetas. Este é também o outro nome de Marcelo Rebelo de Sousa que, por sinal, vem esta semana à Região!