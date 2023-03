Confiança propõe implementação de um Regulamento de Mobilidade Suave e Partilhada

A Confiança irá propor ao executivo a criação e implementação de um Regulamento de Mobilidade Suave e Partilhada para o Funchal, que conte com a participação dos diversos agentes, tais como entidades operadoras de mobilidade suave com actividade no Funchal; Comando Regional da Madeira da Polícia de Segurança Pública; Autoridade Regional das Actividades Económicas; Juntas de Freguesia do Município do Funchal; ACIF e outros interessados.

A proposta da Confiança surge porque as bicicletas e trotinetas eléctricas têm vindo a tornar-se uma opção cada vez mais popular para as pequenas deslocações, sendo necessário assegurar a segurança dos utilizadores, bem como das outras pessoas que compartilham as vias públicas.

“Pretendemos que o Funchal mantenha uma política de desenvolvimento sustentável e de incentivo à mobilidade suave e partilhada, mas para isso devem ser estabelecidas regras de segurança e normas básicas para a utilização destes meios de transporte, tais como o respeito pelas regras de trânsito, circulação a uma velocidade moderada, uso de dispositivos de sinalização, cuidado na circulação em cruzamentos ou outros pontos críticos, uso de capacete de segurança para os usuários de bicicletas e trotinetas eléctricas, por exemplo” defende a vereadora Cláudia Dias Ferreira.

E acrescentou: "Face à falta de vontade ou de capacidade do actual executivo em encontrar soluções para os problemas que se têm verificado na cidade, a Confiança continuará a apresentar propostas que façam a diferença no dia-a-dia dos funchalenses”.