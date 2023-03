“É muito importante sentir todos os dias que os empresários sentem confiança”

A empresa Metalubrava – Indústria Metalúrgica e Naval da Madeira, Lda., instalada na Tabua, na Ribeira Brava, é “um bom exemplo de uma empresa que sofreu muitos reveses, nomeadamente com aquele que ocorreu no 20 de Fevereiro, mas pela sua qualidade, capacidade e resiliência, tem conseguido resistir ao longo do tempo e investir e se modernizar para estar no mercado”. A constatação é do secretário regional de Economia, Rui Barreto, por ocasião da visita do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, esta tarde, à referida unidade industrial da Ribeira Brava.

“No momento em que estamos a viver uma guerra na Europa, com restrições, com sanções, com constrangimentos, é muito importante numa região insular e ultraperiférica haver e sentir todos os dias que os empresários sentem confiança”, é motivo de satisfação para o governante com a tutela da Economia.

Confiança que diz ser também resultado da “estabilidade e baixa fiscalidade, que é muito importante para que os empresários continuem a investir, continuem a realizar negócio”, como também provam os resultados “muito bons” da economia regional no último ano.

Integrada no âmbito do roteiro da Economia, Rui Barreto sublinha que “é importante estas visitas porque nós ouvimos, aprendemos e actuamos também estando em proximidade com os empresários”, disse.