Funchal marca presença em fórum europeu de mobilidade

O vereador Bruno Pereira está em Lisboa a participar no fórum de mobilidade, que reúne diversos especialistas europeus, cujos trabalhos decorrem na Câmara Municipal de Lisboa, hoje e amanhã.

Este evento, organizado pelo CitiesToday Institute reúne políticos locais e altos quadros de cidades europeias (Madrid, Antuérpia, Génova, Edimburgo, Riga, Vilnius, Oslo, Helsínquia, Coimbra, Braga, Graz, etc) e empresas consultoras que através de várias mesas redondas debatem diversos temas no âmbito da mobilidade.

Em comunicado, a autarquia refere que "a Câmara Municipal do Funchal foi convidada pela Transportes Metropolitanos de Lisboa, que é a anfitriã deste evento, para participar nos trabalhos atendendo ao que a autarquia têm realizado, ao longo dos anos, em termos de mobilidade, mais concretamente pelo 'Civitas Mimosa' financiado pela União Europeia, que visava potenciar transportes mais sustentáveis nas zonas urbanas e englobou a cidade do Funchal, Bolonha (Itália), Gdansk (Polónia), Talinn (Estónia) e Utrech (Holanda)".

No caso do Funchal, à Câmara Municipal, aliaram-se as empresas Horários do Funchal (HF) e Madeira Tecnopolo (MT) ao abrigo do conceito 'Melhor mobilidade, mais cidade'.