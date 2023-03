'Horácio Bento de Gouveia' conquista 1.º lugar na sessão regional do Parlamento dos Jovens

A representação da Escola Dr. Horácio Bento de Gouveia ficou em 1.º lugar na sessão regional do Parlamento dos Jovens que decorreu, ontem, na Assembleia Legislativa Regional.

Em 2.º lugar ficou a Escola da Ponta do Sol.

A sessão contou com a presença do presidente da Assembleia Legislativa Regional, José Manuel Rodrigues, do secretário Regional da Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho, e da deputada da Madeira à Assembleia da República, Sara Madruga da Costa.

'Saúde Mental dos Jovens' foi o tema em debate e mereceu uma reflexão dos alunos presentes, que foram deputados por um dia. Neste contexto, apresentaram várias propostas no sentido de uma maior e mais eficaz intervenção precoce, mais recrutamento de Psicólogos, de forma a garantir uma maior cobertura das Escolas do Ensino Básico, Secundário e Superior, bem como de todos os centros de saúde, no sentido de um melhor acompanhamento e promoção da Saúde Mental dos jovens.

O Projecto de Recomendação do Círculo eleitoral da Madeira será agora defendido em Lisboa, na Assembleia da República, no próximo dia 8 e 9 de Maio.