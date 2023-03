'Horácio Bento de Gouveia' acolhe projeto europeu 'Job Shadowing'

A Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos Dr. Horácio Bento de Gouveia vai acolher de 4 a 17 de Março os parceiros Suecos do projecto europeu 'Job Shadowing'. Este conceito tem a ver com a realização de um estágio profissional, no qual os alunos de outros países acompanham diversos professores da Escola HBG durante a sua prática letiva, de forma a ficarem a conhecer as práticas de ensino inclusivas proporcionadas pela escola. Durante o estágio profissional cada aluno fará “sombra” a um docente acompanhando-o nas suas tarefas e, ao mesmo tempo, apoiam os alunos madeirenses. Além disso, haverá ainda oportunidade para os parceiros suecos apresentarem a sua escola e país, a fim dos alunos madeirenses também conheçam um pouco mais da cultura sueca.

De acordo com o coordenador do Clube Europeu da Escola HBG, o professor de inglês Rómulo Neves, estes “alunos do décimo segundo ano irão fazer o estágio, acompanhando alguns professores da escola HBG no decorrer do seu trabalho, a fim de conhecerem a resposta educativa a nível da inclusão na Escola Horácio Bento de Gouveia, uma vez que estes pretendem seguir carreira profissional na área da educação e na área social”.

A Escola Horácio Bento de Gouveia irá proporcionar este estágio profissional a sete alunos que virão acompanhados por três professores. Ao longo deste estágio, a Escola HBG, para além de dar a conhecer a sua política de inclusão irá também, através dos membros do Clube Europeu, promover a Ilha da Madeira e a cultura madeirense, proporcionando diferentes experiências e vivências.

Este 'Job shadowing' servirá como ponto de partida, como uma aprendizagem e experiência, para que no futuro a Escola Horácio Bento de Gouveia possa proporcionar aos seus próprios alunos a visita à escola sueca, a qual se destaca na oferta profissional, contribuindo assim para uma melhor orientação escolar e profissional dos seus alunos.