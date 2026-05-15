Motociclista ferido com gravidade após despiste em Santo António

Um homem com cerca de 35 anos ficou ferido esta madrugada após a moto que conduzia ter-se despistado no Caminho do Moinho, na freguesia de Santo António, no Funchal.

O motociclista foi assistido pelos Bombeiros Sapadores do Funchal, tendo este apresentado uma suspeita de fractura do membro superior (braço) esquerdo.

O alerta foi dado pelas 2h10, tendo os BSF mobilizado uma ambulância em socorro da vítima que foi depois transportada ao Hospital.