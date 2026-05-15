Motociclista ferido com gravidade após despiste em Santo António
Um homem com cerca de 35 anos ficou ferido esta madrugada após a moto que conduzia ter-se despistado no Caminho do Moinho, na freguesia de Santo António, no Funchal.
O motociclista foi assistido pelos Bombeiros Sapadores do Funchal, tendo este apresentado uma suspeita de fractura do membro superior (braço) esquerdo.
O alerta foi dado pelas 2h10, tendo os BSF mobilizado uma ambulância em socorro da vítima que foi depois transportada ao Hospital.
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