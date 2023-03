O secretário de Estado de Juventude e Desporto, João Paulo Correia, realiza esta sexta-feira uma visita ao Complexo Desportivo do Marítimo, em Santo António.

A iniciativa irá decorrer pelas 15 horas, com o objectivo do governante dar continuidade ao trabalho de aproximação aos clubes da 1.ª e 2.ª Liga que tem vindo a realizar nas últimas semanas.

No passado dia 28 de Fevereiro, João Paulo Correia também visitou as instalações do Gil Vicente, tendo reunido com o presidente da formação de Barcelos.