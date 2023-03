Sporting de Braga recebe Rio Ave e tenta manter atraso para FC Porto, Marítimo visita o Gil Vicente

O Sporting de Braga, terceiro classificado, procura hoje manter-se a dois pontos do FC Porto, segundo, na receção ao Rio Ave, da 23.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

Após duas derrotas seguidas - Fiorentina e Vitória de Guimarães -, os bracarenses tentam regressar aos triunfos e manter-se a dois pontos do segundo lugar, que dá acesso direto à fase de grupos da Liga dos Campeões.

O Sporting de Braga joga depois de os mais diretos rivais terem disputado os seus encontros, estando, com menos um jogo, a 13 pontos do líder Benfica, a oito do FC Porto e com mais dois do que o Sporting, que ameaça o terceiro lugar, que qualifica para as pré-eliminatórias da 'Champions'.

Pela frente, os 'arsenalistas' vão ter um Rio Ave que ocupa a 11.ª posição e que apenas tem uma vitória como visitante.

Após o triunfo sobre o Sporting de Braga, o Vitória de Guimarães tenta cimentar o quinto lugar, de acesso às competições europeias, na visita ao Santa Clara, que, na última ronda, caiu para a 17.ª posição, a primeira de despromoção direta.

Um posto acima dos açorianos está o Marítimo, que, em lugar do play-off de manutenção, visita o Gil Vicente, 15.º e que vem de uma vitória em casa do FC Porto.

Programa da 23.ª jornada

- Sexta-feira, 03 mar:

Boavista - Arouca, 0-0

Benfica - Famalicão, 2-0

- Sábado, 04 mar:

Estoril Praia - Vizela, 0-3

Portimonense - Sporting, 0-1

Desportivo de Chaves - FC Porto, 1-3

- Domingo, 05 mar:

Gil Vicente - Marítimo, 15:30

Santa Clara - Vitória de Guimarães, 17:00 locais (18:00, horas de Lisboa)

Sporting de Braga - Rio Ave, 20:30

- Segunda-feira, 06 mar:

Casa Pia - Paços de Ferreira, 20:15